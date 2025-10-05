Svolta meteo | pioggia e freddo salutano l’Italia arriva l’Ottobrata con sole e clima mite

Roma, 5 ottobre 2025 – Piogge, temporali e persino nevicate sulle montagne. Lo scenario più che autunnale di questa domenica è però destinato a lasciarci per l'espansione dell'anticiclone, che già a partire da domani, lunedì 6, darà il via alla più classica delle ottobrate con sole e clima mite su gran parte del Paese. Maltempo e allagamenti sulla costa Ravennate: video Secondo gli esperti de iLMeteo,it, infatti, l'Italia si prepara a vivere una decisa svolta sul fronte meteo grazie alla rimonta di un vasto campo di alta pressione, un mix tra l'anticiclone delle Azzorre e quello Africano. Questa configurazione garantirà tempo stabile e soleggiato su gran parte dell'Europa centro-occidentale e sul bacino del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

