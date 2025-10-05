Supplica alla Madonna di Pompei | si recita la prima domenica di Ottobre

È uno degli appuntamenti più attesi del mese di ottobre dedicato alla Madonna del Rosario: la supplica alla Beata Vergine Maria di Pompei. La prima domenica del mese di ottobre, quest’anno nelle immediate vicinanze della festa liturgica del 7 ottobre, tantissimi sono i fedeli che si sono ritrovati a Pompei ai piedi della Madonna del. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Supplica alla Madonna di Pompei: si recita la prima domenica di Ottobre

In questa notizia si parla di: supplica - madonna

Supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa: da recitare il 27 di ogni mese

Supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa: da recitare il 27 di ogni mese

Supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa: da recitare il 27 di ogni mese

Supplica alla Madonna di #Pompei Oggi #5ottobre ore 12.15 in diretta su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 - X Vai su X

Supplica alla Madonna di #Pompei Oggi #5ottobre ore 12.15 in diretta su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 - facebook.com Vai su Facebook

Supplica Madonna di Pompei, a che ora inizia la diretta e dove seguirla in tv - È la domenica della Supplica alla madonna di Pompei: dalle ore 10 è iniziata la diretta tv di Canale 21 con la concelebrazione eucaristica e la celebre preghiera ... Come scrive ilmattino.it

Supplica a Pompei: basta violenza - Papa Leone XIV ringrazia i bambini che recitano il Rosario per la pace, come profetizzò il santo da Pietrelcina ... Si legge su ilroma.net