Supplica alla Madonna di Pompei | si recita la prima domenica di Ottobre

Lalucedimaria.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È uno degli appuntamenti più attesi del mese di ottobre dedicato alla Madonna del Rosario: la supplica alla Beata Vergine Maria di Pompei. La prima domenica del mese di ottobre, quest’anno nelle immediate vicinanze della festa liturgica del 7 ottobre, tantissimi sono i fedeli che si sono ritrovati a Pompei ai piedi della Madonna del. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

supplica alla madonna di pompei si recita la prima domenica di ottobre

© Lalucedimaria.it - Supplica alla Madonna di Pompei: si recita la prima domenica di Ottobre

In questa notizia si parla di: supplica - madonna

Supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa: da recitare il 27 di ogni mese

Supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa: da recitare il 27 di ogni mese

Supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa: da recitare il 27 di ogni mese

supplica madonna pompei recitaSupplica Madonna di Pompei, a che ora inizia la diretta e dove seguirla in tv - È la domenica della Supplica alla madonna di Pompei: dalle ore 10 è iniziata la diretta tv di Canale 21 con la concelebrazione eucaristica e la celebre preghiera ... Come scrive ilmattino.it

supplica madonna pompei recitaSupplica a Pompei: basta violenza - Papa Leone XIV ringrazia i bambini che recitano il Rosario per la pace, come profetizzò il santo da Pietrelcina ... Si legge su ilroma.net

Cerca Video su questo argomento: Supplica Madonna Pompei Recita