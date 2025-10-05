Supplica alla Madonna di Pompei oggi 5 ottobre 2025 il testo e dove seguirla in diretta tv e streaming

Oggi, domenica 5 ottobre 2025, è il secondo appuntamento dell'anno con la Supplica alla Madonna di Pompei. L’evento trasmesso in streaming e in tv su Canale 21 e TV2000. Il testo della supplica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

supplica madonna pompei oggiSupplica alla Madonna di Pompei oggi 5 ottobre 2025, il testo e dove seguirla in diretta tv e streaming - Oggi, domenica 5 ottobre 2025, è il secondo appuntamento dell’anno con la Supplica alla Madonna di Pompei. Scrive fanpage.it

supplica madonna pompei oggiDomenica la Supplica alla Madonna di Pompei: come seguirla in tv - 00 verrà trasmessa in diretta esclusiva la Santa Messa e la Supplica alla Madonna del Rosario di Pompei. Si legge su napolitoday.it

