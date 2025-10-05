Supplica alla Madonna di Pompei lo sguardo dei fedeli a Gaza | il testo

A Pompei, centinaia di fedeli si sono riuniti stamattina per il tradizionale appuntamento con la supplica di ottobre alla Madonna, momento di preghiera collettiva per la pace nel mondo. Quest’anno l’attenzione è stata rivolta in particolare al genocidio in corso a Gaza.Nonostante la pioggia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa: da recitare il 27 di ogni mese

Supplica alla Madonna di Pompei oggi 5 ottobre 2025, il testo e dove seguirla in diretta tv e streaming - Oggi, domenica 5 ottobre 2025, è il secondo appuntamento dell’anno con la Supplica alla Madonna di Pompei. Secondo fanpage.it

A Pompei si prega per la pace, 'basta violenza sugli indifesi' - "È sufficiente volgere lo sguardo all'Europa e al Mediterraneo per potersi rendere conto che sorta di violenza viene perpetrata, soprattutto verso gli indifesi ed inermi, bambini e anziani". Riporta ansa.it