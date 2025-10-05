Supplenze docenti da Interpello | obbligo di pubblicazione nell’albo scolastico Pillole di Question Time
Puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social di Orizzonte Scuola (Facebook e YouTube) dedicata agli interpelli. In collegamento Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, che ha affrontato il tema relativo alla pubblicazione delle supplenze assegnate tramite interpello. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: supplenze - docenti
GPS docenti ripubblicate per le supplenze 2025/26 [AGGIORNATO]
Supplenze docenti 2025/26: ecco gli interpelli di oggi 8 settembre
Supplenze docenti 2025/26: nomine secondo, terzo, quarto bollettino [AGGIORNATO]
GPS esaurite per le supplenze docenti 2025/26. Ecco qual è la procedura per coprire i posti vacanti tramite le graduatorie e gli interpelli. Tutti i dettagli. #Supplenze - facebook.com Vai su Facebook
Supplenze docenti 2025/26: migliaia di INTERPELLI per la ricerca di insegnanti - X Vai su X
Supplenze docenti: spezzoni fino a ore 6 ore, aggiuntivi alle 18, sono retribuiti fino al 30 giugno. Valgono per la pensione? - Ottenuta la liberatoria da parte dell'Ufficio Scolastico il passaggio è quello di richiedere la disponibilità del personale in servizio ... Secondo orizzontescuola.it
Cercasi docenti disperatamente, sono migliaia gli interpelli delle scuole, ecco dove trovarli - Scopri come la procedura di interpelli è fondamentale per le supplenze nelle scuole italiane a partire dall'anno scolastico 2025/26. Segnala informazionescuola.it