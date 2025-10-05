Supertempesta Amy in arrivo in Italia maltempo con vento e pioggia da Nord a Sud | le previsioni

Notizie.virgilio.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attesa la supertempesta Amy anche in Italia: piogge, venti forti e allerta gialla in diverse regioni tra Nord, Centro e Sud. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

