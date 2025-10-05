Superluna 7 ottobre 2025 ecco quando si vedrà meglio

Periodicodaily.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Arriva la prima superluna del 2025. Il 7 ottobre sarà caratterizzato dall'evento spettacolare, determinato dal passaggio della Luna piena al perigeo, il punto più vicino alla Terra. Il fenomeno si manifesterà in particolare alle 5.48 della mattina del 7 ottobre, quando la Luna si troverà a circa 362mila km dalla Terra, nella posizione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: superluna - ottobre

Ottobre 2025, eventi astronomici imperdibili: c'è la Superluna del Cacciatore e piogge di stelle cadenti

Superluna il 7 ottobre, l’evento in arrivo: cosa c’è da sapere

Spettacoli celesti, congiunzioni e Superluna: tutti gli eventi astronomici di ottobre 2025

superluna 7 ottobre 2025Superluna 7 ottobre 2025, ecco quando si vedrà meglio - Il 7 ottobre sarà caratterizzato dall'evento spettacolare, determinato dal passaggio della Luna piena al perigeo, il punto più vicino alla Terra. Da msn.com

superluna 7 ottobre 2025Super Luna Piena del 7 ottobre 2025: cosa aspettarsi e quali sono i segni più colpiti - Ecco cosa aspettarsi dalla prima Superluna dell'anno. Lo riporta vogue.it

Cerca Video su questo argomento: Superluna 7 Ottobre 2025