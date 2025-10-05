Superdazio al 107% sulla pasta prezzo sopra i 2 euro al chilo

Alla fine i dazi statunitensi hanno toccato tutti i prodotti tipici del made in Italy, fino anche alla pasta. Il superdazio annunciato è pari al 107% (91,74% per effetto delle regole anti-dumping che si aggiungono al 15% dei dazi già in vigore) e tocca sia i consumatori statunitensi che, lateralmente, anche quelli italiani. Il rischio, infatti, è un aumento dei prezzi per recuperare il crollo dell’export verso il Paese a stelle e strisce. Il ministero dell’Agricoltura e quello degli Esteri si sono subito schierati contro la decisione del Dipartimento del Commercio statunitense, che ha condotto un’indagine su 18 aziende di pasta italiana e ha sanzionato tutta la filiera con un dazio del 107%, che raddoppierebbe i costi a partire da gennaio 2026. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

