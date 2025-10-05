Superdazi su pasta? Diplomazia a lavoro

12.10 Dopo l'allarme sui possibili dazi Usa al 107% sulla pasta italiana, si è messa in moto la diplomazia. L'impennata della tariffa si deve all' iniziativa del Dipartimento al Commercio Usa, secondo cui le aziende italiane praticano dumping, cioè vendite sotto costo per conquistare il mercato. Da qui la decisione di aggiungere un +92% al 15% dei dazi concordati. I produttori rispondono con memorie difensive al Dipartimento. In parallelo si è attivato governo italianpo. La decisione è attesa entro fine anno. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it