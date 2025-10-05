Super-dazio USA del 107% sulla pasta italiana | rischio blocco dell’export verso gli Stati Uniti

Dayitalianews.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un nuovo fronte nella guerra commerciale con Washington. La tensione tra gli Stati Uniti e il Made in Italy si riaccende, e questa volta il bersaglio è uno dei simboli dell’Italia nel mondo: la pasta. Il Dipartimento del Commercio americano ha accusato le aziende italiane di pratiche di dumping e ha deciso di imporre una nuova tariffa del 91,74%, che si somma al 15% già in vigore, portando così il dazio complessivo a quasi il 107%. Questa misura, che potrebbe entrare in vigore da gennaio 2026, rischia di colpire duramente uno dei settori più importanti dell’export agroalimentare italiano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

super dazio usa del 107 sulla pasta italiana rischio blocco dell8217export verso gli stati uniti

© Dayitalianews.com - Super-dazio USA del 107% sulla pasta italiana: rischio blocco dell’export verso gli Stati Uniti

In questa notizia si parla di: super - dazio

Svizzera sotto choc per il super dazio al 39% (e il franco precipita). Perché adesso Trump ce l’ha con Berna 

Svizzera sotto choc per il super dazio al 39%: perché adesso Trump ce l’ha con Berna 

In arrivo un super-dazio sulla pasta italiana, quasi al 107%. L'ad di Filiera Italia: "E' una forzatura"

super dazio usa 107Usa, sulla pasta italiana in arrivo un super-dazio del 107% - Immediata la reazione dell'ambasciata italiana a Washington, oltre che dei ministeri degli Affari esteri e dell'Agricoltura, già attivati per ... tg24.sky.it scrive

super dazio usa 107Dagli Usa in arrivo il super-dazio sulla pasta italiana, quasi al 107% - Il Dipartimento del Commercio Usa ha deciso di aggiungere alla tariffa del 15% già in vigore un nuovo dazio del 91,74% (ANSA) ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Super Dazio Usa 107