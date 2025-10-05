Super-dazio USA del 107% sulla pasta italiana | rischio blocco dell’export verso gli Stati Uniti
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un nuovo fronte nella guerra commerciale con Washington. La tensione tra gli Stati Uniti e il Made in Italy si riaccende, e questa volta il bersaglio è uno dei simboli dell’Italia nel mondo: la pasta. Il Dipartimento del Commercio americano ha accusato le aziende italiane di pratiche di dumping e ha deciso di imporre una nuova tariffa del 91,74%, che si somma al 15% già in vigore, portando così il dazio complessivo a quasi il 107%. Questa misura, che potrebbe entrare in vigore da gennaio 2026, rischia di colpire duramente uno dei settori più importanti dell’export agroalimentare italiano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: super - dazio
Svizzera sotto choc per il super dazio al 39% (e il franco precipita). Perché adesso Trump ce l’ha con Berna
Svizzera sotto choc per il super dazio al 39%: perché adesso Trump ce l’ha con Berna
In arrivo un super-dazio sulla pasta italiana, quasi al 107%. L'ad di Filiera Italia: "E' una forzatura"
Stangata in arrivo per la pasta italiana. Gli Stati Uniti applicheranno il super-dazio, quasi al 107%. Scordamaglia, ad di Filiera Italia: 'è una forzatura'. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Stangata in arrivo per la pasta italiana. Gli Stati Uniti puntano al super-dazio, quasi al 107% - Notizie - http://Ansa.it - X Vai su X
Usa, sulla pasta italiana in arrivo un super-dazio del 107% - Immediata la reazione dell'ambasciata italiana a Washington, oltre che dei ministeri degli Affari esteri e dell'Agricoltura, già attivati per ... tg24.sky.it scrive
Dagli Usa in arrivo il super-dazio sulla pasta italiana, quasi al 107% - Il Dipartimento del Commercio Usa ha deciso di aggiungere alla tariffa del 15% già in vigore un nuovo dazio del 91,74% (ANSA) ... Scrive ansa.it