ABBONATI A DAYITALIANEWS Un nuovo fronte nella guerra commerciale con Washington. La tensione tra gli Stati Uniti e il Made in Italy si riaccende, e questa volta il bersaglio è uno dei simboli dell’Italia nel mondo: la pasta. Il Dipartimento del Commercio americano ha accusato le aziende italiane di pratiche di dumping e ha deciso di imporre una nuova tariffa del 91,74%, che si somma al 15% già in vigore, portando così il dazio complessivo a quasi il 107%. Questa misura, che potrebbe entrare in vigore da gennaio 2026, rischia di colpire duramente uno dei settori più importanti dell’export agroalimentare italiano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Super-dazio USA del 107% sulla pasta italiana: rischio blocco dell’export verso gli Stati Uniti