Super-dazi Usa la rabbia del Pastificio-Graziano | Così si tradisce la nostra pasta

Avellinotoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AVELLINO – “Basta! Chi ha barato con l’antidumping ha rovinato tutti noi, onesti produttori italiani di pasta”. Così, con una frase che pesa come una sentenza, il Pastificio Graziano affida ai propri canali social la sua indignazione.L’Irpinia sotto la tempesta dei super-daziLa tempesta dei. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: super - dazi

La mannaia di Donald sulle imprese. I super dazi al 30% frenano l’export

Bombe sulle reclute. Kiev spera in Trump e nei suoi super dazi

Dazi, contro dazi, super dazi, comunque dazi nostri

super dazi usa rabbiaSuper-dazi Usa sulla pasta italiana, Graziano: rovinati dai furbi che hanno barato - Chi ha barato con l’antidumping ha rovinato tutti noi onesti produttori italiani di pasta”. Come scrive irpinianews.it

super dazi usa rabbiaUsa, sulla pasta italiana in arrivo un super-dazio del 107% - Immediata la reazione dell'ambasciata italiana a Washington, oltre che dei ministeri degli Affari esteri e dell'Agricoltura, già attivati per ... Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Super Dazi Usa Rabbia