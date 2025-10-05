Suonano le cornamuse a Edinburgo McTominay e Gilmour orgoglio scozzese Scotsman
Suonano le cornamuse a Edinburgo. Scozia orgogliosa: McTominay e Gilmour protagonisti nella rimonta del Napoli. Ne scrive Mark Atkinson di The Scotsman che nel suo editoriale fa il punto sugli scossesi che giocano in serie A non dimenticando che a breve saranno protagonisti in Nazionale per le qualificazioni mondiali L’analisi di Scotsman. I l tricolore del Napoli brilla ancora, ma questa volta sono due bandiere scozzesi a sventolare sopra il Maradona. Scott McTominay e Billy Gilmour hanno avuto un ruolo decisivo nella vittoria in rimonta del Napoli contro il Genoa (2-1), riportando la squadra di Antonio Conte in vetta alla Serie A a pari punti con la Roma. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: suonano - cornamuse
Sabato 11 e domenica 12 ottobre! SUONA UN SACCO! Segnatevi la data! Due giorni per gli appassionati e per i curiosi di cornamuse! E' un'occasione unica per conoscere questo strumento e anche per passare del tempo in compagnia e in musica. Stage, Vai su Facebook
PAGELLE E TABELLINO Sassuolo-Napoli 0-2: McTominay è ingiocabile e De Bruyne fa subito gol - Napoli, prima giornata di Serie A: De Bruyne fa il debutto in Serie A con gol, McTominay si riconferma. Scrive calciomercato.it