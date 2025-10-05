sulle orme di san francesco escursione al santuario della verna

Oggi, promossa dalla Polisportiva Il Circolo Contrada di Sarsina, è in calendario l’escursione al santuario della ’ Verna - Sulle orme di San Francesco d’Assisi ’. Una suggestiva e coinvolgente camminata con due itinerari. Il primo prevede la partenza alla 6 presso la sede Polis a Sàrsina e alle 6.30 presso la chiesa di San Francesco a San Piero in Bagno. Questo l’itinerario: San Piero, Bagno, Gualchiere, Nasseto, Passo Serra, borgo Serra, Biforco, La Verna, dopo aver percorso 27 chilometri con livello di uscita difficile. Alle 14.30 sosta per il pranzo presso la Melosa, con rientro a San Piero e a Sàrsina in autobus. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

