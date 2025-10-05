Sul Sentierone 48 scuole danno spettacolo con la scienza
LA MANIFESTAZIONE. Molto partecipata la nuova edizione di «La scuola in piazza» che si è tenuta il 4 e 5 ottobre. Tanti stand con esperimenti e osservazioni: dalla vita delle api alla fisica delle bolle di sapone passando per costruzioni e cacao «meravigliao». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
