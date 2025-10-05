Sul genocidio sono d’accordo con Liliana Segre Francesca Albanese si alza e lascia lo studio di In Onda | Devo andare – Il video

Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei Territori palestinesi occupati, ha lasciato lo studio di In Onda, su La7, durante la puntata andata in onda questa sera. Invitata per discutere della situazione a Gaza, Albanese si è confrontata con il giornalista del Corriere della Sera Federico Fubini e con Francesco Giubilei, vicino a Fratelli d’Italia. Sin dall’inizio del dibattito, Albanese ha difeso l’uso del termine «genocidio» per descrivere l’azione militare israeliana nella Striscia. Una posizione contestata da Fubini, secondo cui «non sta a nessuno di noi stabilire se si tratti di genocidio o meno: serve un’inchiesta formale». 🔗 Leggi su Open.online

Gaza, il Professor Omer Bartov accusa Israele del genocidio contro i palestinesi: "Sono uno studioso di questo, lo riconosco quando lo vedo"

Blitz Digos su Chef Rubio per post contro Israele e genocidio Gaza, il COMUNICATO: "Accusato di istigazione a odio, nel 2024 sono stato picchiato da sionisti"

Sardegna, protesta pro Palestina contro genocidio a Gaza, cartelli in aeroporti e luoghi pubblici: "Genocidiari non sono benvenuti"

Illa: “A Gaza un genocidio. Sono orgoglioso delle misure del governo Sánchez per denunciarlo” Intervista con @salvadorilla a La @repubblica - X Vai su X

#dimartedi Alessandro Di Battista: "Oggi i palestinesi sono di fronte a questa scelta: cosa scegliereste tra genocidio e schiavitù? E questa la chiamano libertà". Vai su Facebook

«Sul genocidio sono d’accordo con Liliana Segre», Francesca Albanese si alza e lascia lo studio di “In Onda”: «Devo andare» – Il video - La relatrice Onu ha scelto di abbandonare il programma di La7 dopo un confronto acceso sul termine «genocidio» e prima che Francesco Giubilei, anch’egli ospite del talk, concludesse il suo intervento ... Lo riporta open.online

Non è a Liliana Segre che va chiesto se a Gaza è ‘genocidio’ - In risposta a David Grossman, Liliana Segre ha detto che la parola genocidio è ” troppo carica di odio”. Riporta ilfattoquotidiano.it