Il palco buio, la bandiera della Palestina sullo sfondo e i numeri delle persone e dei bambini uccisi a Gaza, che scorrono in un tragico crescendo, finchè il totalizzatore della morte si ferma a 65.535 vittime totali, di cui 19.424 minorenni. Nel teatro sociale di Trento è andata in scena una presa di posizione degli studenti del Conservatorio “Bonporti” contro il massacro in corso in Palestina. Era prevista la recita del Rigoletto di Verdi, ma quando si è alzato il sipario è apparsa l’immagine della bandiera. A seguire sono entrati tutti gli interpreti dell’opera che hanno affidato alla voce di Elisabetta Manci la lettura di un messaggio di solidarietà, chiuso dall’invito a osservare un minuto di silenzio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Su Gaza deploverole l’indifferenza dell’Italia”: la denuncia degli studenti del conservatorio di Trento prima del Rigoletto