Stupro di Modena dall’identikit alle impronte | così è stato preso lo studente insospettabile

Modena, 5 ottobre 2025 – L'ha buttata improvvisamente a terra, l'ha trascinata in un luogo non visibile del parco per poi legarla: prima le braccia, poi il collo. Una volta immobilizzata l'ha costretta ad una dolorosa violenza sessuale. Lo studente incensurato. Modena è ancora una volta tristemente protagonista di una vicenda choc ai danni di una donna. Grazie alla preparazione degli agenti della Squadra mobile modenese e della volante ( video ), però, il presunto stupratore è stato arrestato. Si tratta di uno studente di 20 anni, italiano, di origine marocchina residente a Castelfranco Emilia e, soprattutto, incensurato, dunque insospettabile.

