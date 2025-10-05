Stuprata da 51 uomini ingaggiati dal marito Gisèle Pelicot tornerà in aula per il ricorso di uno di loro

Fanpage.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Sarà lì per spiegare che uno stupro è uno stupro, che non esiste uno stupro di piccole dimensioni" ha spiegato l'avvocato di Gisèle Pelicot che tornerà nuovamente in Tribunale in Francia per il ricorso di uno dei 51 condannati per violenza sessuale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

