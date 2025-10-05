Studiare all’estero in 50 paesi nel mondo aperte le iscrizioni al concorso di ' Intercultura'

Sono aperte fino al 10 novembre 2025 le iscrizioni al concorso di Intercultura per l’anno scolastico 2026-27, che mette a disposizione oltre mille borse di studio per programmi di studio in 50 Paesi del mondo.Per conoscere le opportunità e ascoltare le testimonianze di chi è appena rientrato da. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it