Studiare all’estero con il Programma Itaca | al via dall’8 ottobre le domande
A partire dalle ore 12:00 dell’8 ottobre 2025 sarà possibile presentare domanda per il Programma Itaca relativo all’anno scolastico 202627. Il bando, promosso dalla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, mette a disposizione 1.500 borse di studio per soggiorni scolastici all’estero. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: studiare - estero
Studiare inglese all’estero: un’esperienza che può aprire nuove strade per il proprio futuro
Studiare a Pisa è internazionale: le opportunità all'estero per chi sceglie l'Ateneo pisano
Intercultura, una vera opportunitÃ : quanto costa e perchÃ© conviene studiare all'estero
Nuovo Bando Itaca INPS 2026/2027 è ONLINE! Trascorrere 3,6 mesi o 1 anno all’estero con Meridiano Education significa: Studiare presso una scuola all’estero e immergerti in una nuova cultura Scegliere il programma perfetto per te Avere un team al - facebook.com Vai su Facebook
Borse di studio per studiare all’estero in oltre 50 Paesi con i programmi Intercultura - X Vai su X
Salute mentale: Progetto Itaca, Job Stations e il programma “Famiglia a Famiglia” per mettere al centro la persona - Secondo una recente indagine Ipsos, è oggi considerata il secondo problema di salute più rilevante dopo le ... Scrive agensir.it