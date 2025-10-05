Studiare all’estero con il Programma Itaca | al via dall’8 ottobre le domande

A partire dalle ore 12:00 dell’8 ottobre 2025 sarà possibile presentare domanda per il Programma Itaca relativo all’anno scolastico 202627. Il bando, promosso dalla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, mette a disposizione 1.500 borse di studio per soggiorni scolastici all’estero. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

