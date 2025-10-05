Studenti in sciopero al liceo Porta | Muffe bagni chiusi e finestre rotte

Bagni ammalorati e chiusi, passorapido non funzionante, porte che non si aprono e chiudono, finestre malfunzionanti e poi la speranza che all’accensione della caldaia l’impianto funzioni in maniera efficiente e omogenea: lo scorso anno aule e palestra erano al freddo. Queste le osservazioni di un centinaio di studenti del liceo Carlo Porta di Monza, che l’altro giorno hanno fatto un’ora di sciopero e manifestazione fuori dalla scuola per ricordare gli annosi problemi della struttura. I ragazzi lamentano scarsa comunicazione con la preside e le vice presidi. Lamentano muffe, macchie d’umidità nella classi, servizi chiusi, dispenser di acqua non funzionanti e soprattutto ricordano l’annoso problema del giardino non accessibile ormai da vent’anni, per cavità sotterranee che possono portare a sprofondamenti del terreno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

