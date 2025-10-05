Studenti e realtà del territorio alleati per un bene maggiore | presentazione dei fundraising promossi dal Master di Unibo

Forlitoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti del campus di Forlì si alleano con le realtà nonprofit del territorio per dare vita a delle raccolte fondi che mettano in campo strategia, empatia e impatto sociale. Dal 14 al 17 ottobre, i protagonisti saranno gli allievi del Master in Fundraising dell'Università di Bologna – Campus. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: studenti - realt

Cerca Video su questo argomento: Studenti Realt224 Territorio Alleati