Studenti e realtà del territorio alleati per un bene maggiore | presentazione dei fundraising promossi dal Master di Unibo
Gli studenti del campus di Forlì si alleano con le realtà nonprofit del territorio per dare vita a delle raccolte fondi che mettano in campo strategia, empatia e impatto sociale. Dal 14 al 17 ottobre, i protagonisti saranno gli allievi del Master in Fundraising dell'Università di Bologna – Campus. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
