Studentessa del liceo Vico di Chieti vince il premio letterario dell’Ambasciata francese
Gaia Sigismondi, studentessa del liceo classico “G.B. Vico” di Chieti, ha vinto il Prix Clara Italia, il premio letterario promosso dall’Ambasciata di Francia in Italia e dedicato ai giovani autori e alle tematiche giovanili.La cerimonia di premiazione si è svolta venerdì 3 ottobre a Roma. Il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: studentessa - liceo
Ex studente entra in un liceo e accoltella un’insegnante e una studentessa: paura ad Antibes
Incidente a Lampedusa, studentessa in bici travolta da un’auto davanti al liceo: è grave
Per il secondo anno consecutivo la studentessa del Liceo Classico di Ozieri è stata selezionata tra i finalisti del concorso, ricevendo anche una menzione speciale. www.logudorolive.it - facebook.com Vai su Facebook
Studentessa con #dsa bocciata al liceo, il Tar la promuove: «Piano Didattico Personalizzato inadeguato». Scuola "condannata" - X Vai su X
Studenti occupano il liceo Vico a Napoli contro ddl condotta - "Quello che vediamo intorno a noi è uno scenario ormai più che preoccupante, di cui il ddl condotta promulgato dal ... ansa.it scrive
Studenti in sciopero e la preside occupa - Il dirigente scolastico del liceo classico Vico, Giuseppina Politi, ieri mattina ha occupato la scuola sorprendendo tutti con uno striscione in ... Come scrive ilmessaggero.it