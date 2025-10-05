Studentessa del liceo Vico di Chieti vince il premio letterario dell’Ambasciata francese

Gaia Sigismondi, studentessa del liceo classico “G.B. Vico” di Chieti, ha vinto il Prix Clara Italia, il premio letterario promosso dall’Ambasciata di Francia in Italia e dedicato ai giovani autori e alle tematiche giovanili.La cerimonia di premiazione si è svolta venerdì 3 ottobre a Roma. Il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it