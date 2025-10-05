Studentessa del liceo Vico di Chieti vince il premio letterario dell’Ambasciata francese

Chietitoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gaia Sigismondi, studentessa del liceo classico “G.B. Vico” di Chieti, ha vinto il Prix Clara Italia, il premio letterario promosso dall’Ambasciata di Francia in Italia e dedicato ai giovani autori e alle tematiche giovanili.La cerimonia di premiazione si è svolta venerdì 3 ottobre a Roma. Il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

