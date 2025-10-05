Stromboli grida aiuto e pretende un futuro migliore il focus sui problemi cronici dell' isola tra attesa e speranza
Il principale interlocutore non c'era per “impegni precedentemente presi”. E l'assenza del sindaco Riccardo Gullo ha pesato visto che Stromboli, durante il convegno organizzato stamane dalla Pro Loco, si è interrogata sul proprio futuro, ponendo domande e pretendendo risposte che, almeno in parte. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: stromboli - grida
Stromboli grida aiuto e pretende un futuro migliore, il focus sui problemi cronici dell'isola tra attesa e speranza https://ift.tt/uS2Vgdp https://ift.tt/vPFLI42 - X Vai su X