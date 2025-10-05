Striscia la notizia torna ma in prima serata una volta a settimana

Dopo quasi quarant’anni di presenza quotidiana, Striscia la Notizia cambia volto e programma: da qualche mese è stata sostituita nella fascia di access prime time da La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti. Ora, invece di andare in onda tutti i giorni, la celebre trasmissione sarà trasmessa una volta alla settimana e in prima serata. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Mediaset avrebbe ormai preso una decisione definitiva, confermando la volontà di mantenere Gerry Scotti nel suo attuale slot, dove sta ottenendo ottimi ascolti, superando costantemente Affari Tuoi con Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Soapvibes.it

