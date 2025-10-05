Striscia la notizia torna in TV Mediaset ha deciso | quando andrà in onda e come saranno le nuove puntate su Canale5
Secondo le ultime notizie, Mediaset avrebbe preso la sua decisione su Striscia la Notizia. Il programma non sostituirà La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Ecco quale sarà il destino del tg satirico di Antonio Ricci. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Palinsesti autunnali Mediaset: svelata la sparizione di Striscia La Notizia
Dove vedere la replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia
Striscia la Notizia cancellato dai palinsesti Mediaset? L’indizio clamoroso
Striscia la Notizia torna in onda Su Canale 5 ma cambia tutto ("colpa" di Gerry Scotti) - Il nuovo format del tg satirico di Antonio Ricci - Striscia la Notizia prepara il ritorno in tv su Canale 5, ma La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti in access prime time non si tocca ... Come scrive affaritaliani.it
Striscia la Notizia cambia completamente dopo 36 anni: “Sarà un appuntamento settimanale in prima serata”. Ecco cosa succederà - Il tg satirico di Antonio Ricci lascia l'access prime time dopo 36 anni per fare spazio al successo de La ruota della fortuna ... Scrive ilfattoquotidiano.it