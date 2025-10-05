Striscia la Notizia torna in TV | la data e i cambiamenti della messa in onda

Manca meno di un mese al ritorno di Striscia la Notizia, ma la novità più importante non riguarda i suoi contenuti, bensì la sua nuova collocazione in palinsesto. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, lo storico programma ideato da Antonio Ricci abbandonerà l’access prime time per approdare in prima serata su Canale 5. Una rivoluzione che segna un vero cambio di rotta per la rete ammiraglia di Mediaset. La Ruota della Fortuna convince Mediaset: ascolti record. La decisione non arriva a sorpresa. Il merito va tutto al successo travolgente de La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

