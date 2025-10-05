Striscia la Notizia si sposta in prima serata | la decisione di Mediaset

Mediaset sembra aver preso una decisione definitiva: Striscia la Notizia diventerà un appuntamento settimanale in prima serata. La scelta è stata accelerata dal successo imprevisto della Ruota della Fortuna, che ha registrato numeri di ascolto molto positivi, confermando la forza del quiz di Gerry Scotti, ormai il programma più seguito della tv generalista. Il tg satirico di Antonio Ricci, che negli ultimi anni non aveva più registrato gli ascolti di un tempo, si prepara così a una rivoluzione: la trasmissione si allungherà nella durata, con servizi più corposi, ma concentrati in un unico appuntamento settimanale, abbandonando l’ipotesi di due serate come era stato in parte ipotizzato. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

