Striscia la Notizia cambia tutto una puntata a settimana | la decisione
Un’unica puntata settimanale, che non andrà a intaccare l’appuntamento quotidiano con Gerry Scotti e il game show di successo La Ruota della Fortuna. È questa la decisione dei vertici Mediaset per Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci che tornerà presto in onda su Canale5, ma in una versione ridotta. Striscia la Notizia torna, ma in una nuova versione: la scelta di Mediaset. Il successo de La Ruota della Fortuna è inarrestabile: il game show non solo riesce a battere ogni sera Affari tuoi, staccando di qualche punto il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino, ma ha scalzato anche Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci che ha fatto la storia di Mediaset e del piccolo schermo. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: striscia - notizia
Palinsesti autunnali Mediaset: svelata la sparizione di Striscia La Notizia
Dove vedere la replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia
Striscia la Notizia cancellato dai palinsesti Mediaset? L’indizio clamoroso
Rivoluzione Striscia la Notizia: "Non più in onda dopo il tg. Una puntata a settimana in prima serata" - X Vai su X
Scoperta la truffa dei viaggi gratis. Di “sòle” e raggiri turistici si è occupata anche Striscia #Striscialanotizia Moreno Morello MAX Laudadio - facebook.com Vai su Facebook
«Per Striscia la Notizia una puntata a settimana in prima serata»: ecco da quando - Un'esperienza durata qualche decennio, ma ora cambia tutto: Striscia la Notizia, sostituita da pochi mesi da La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti nella fascia access prime time - Da msn.com
Striscia la Notizia cambia completamente dopo 36 anni: “Sarà un appuntamento settimanale in prima serata”. Ecco cosa succederà - Il tg satirico di Antonio Ricci lascia l'access prime time dopo 36 anni per fare spazio al successo de La ruota della fortuna ... Si legge su ilfattoquotidiano.it