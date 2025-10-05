Striscia la Notizia cambia tutto una puntata a settimana | la decisione

Un’unica puntata settimanale, che non andrà a intaccare l’appuntamento quotidiano con Gerry Scotti e il game show di successo La Ruota della Fortuna. È questa la decisione dei vertici Mediaset per Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci che tornerà presto in onda su Canale5, ma in una versione ridotta. Striscia la Notizia torna, ma in una nuova versione: la scelta di Mediaset. Il successo de La Ruota della Fortuna è inarrestabile: il game show non solo riesce a battere ogni sera Affari tuoi, staccando di qualche punto il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino, ma ha scalzato anche Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci che ha fatto la storia di Mediaset e del piccolo schermo. 🔗 Leggi su Dilei.it

