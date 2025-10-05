Striscia la Notizia cambia completamente dopo 36 anni | Sarà un appuntamento settimanale in prima serata Ecco cosa succederà
Dopo trentasei anni, Striscia la Notizia cambierà completamente. Le chiacchiere e le indiscrezioni delle ultime settimane stanno prendendo lentamente la direzione della certezza e sotto il peso degli ascolti clamorosi e inaspettati de La ruota della fortuna, il tiggì satirico di Antonio Ricci verrà letteralmente stravolto. Almeno nell’impaginazione. A confermarlo è Renato Franco sul Corriere della Sera, che certifica la fine di un’epoca: “Striscia la notizia diventerà un appuntamento settimanale di prima serata. L’orientamento di Mediaset va in questa direzione”, scrive il quotidiano di Via Solferino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
