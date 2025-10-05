Straw Hat Run – Corri col Cappello di Paglia la prima edizione della corsa di Signa

Signa (Firenze), 5 ottobre 2025 – Signa ha accolto con entusiasmo il debutto del 1° Trofeo “Straw Hat Run – Corri col Cappello di Paglia”, nonostante un meteo capriccioso che ha riversato pioggia abbondante prima e durante la partenza. La risposta dei podisti è stata comunque positiva, confermando la voglia di correre e di vivere insieme un evento che porta con sé un forte legame con la storia e la tradizione del territorio. Straw Hat Run – Corri col Cappello di Paglia, le foto della corsa di Signa Il Gs Atletica Signa, con la preziosa collaborazione del Museo Civico della Paglia e il patrocinio del Comune di Signa, ha messo in scena un’organizzazione impeccabile, proponendo una nuova 10 Km competitiva e una passeggiata ludico-motoria di 4 Km. 🔗 Leggi su Lanazione.it

