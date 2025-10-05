Strage di Paupisi Salvatore Ocone e la minaccia al terzo figlio sopravvissuto | la preoccupazione del gip

Notizie.virgilio.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Confermato il fermo di Salvatore Ocone. La giudice è preoccupata: "Potrebbe uccidere ancora”. Resta stabile la figlia di 16 anni in coma farmacologico. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

strage di paupisi salvatore ocone e la minaccia al terzo figlio sopravvissuto la preoccupazione del gip

© Notizie.virgilio.it - Strage di Paupisi, Salvatore Ocone e la minaccia al terzo figlio sopravvissuto: la preoccupazione del gip

In questa notizia si parla di: strage - paupisi

Paupisi, la strage familiare: Salvatore Ocone ha confessato. Moglie e figlio uccisi, la figlia in fin di vita

Paupisi, la strage familiare e il ‘delirio di rovina’: l’analisi della dott.ssa Roberta Bruzzone

Strage di Paupisi, la 17enne è stata operata nella notte, è in prognosi riservata. I figli colpiti da Ocone subito dopo la madre

strage paupisi salvatore oconeLa strage di Paupisi: «Ocone senza controlli da 7 mesi», la Procura valuta perizia psichiatrica - Erano sette mesi che Salvatore Ocone, l’omicida di Paupisi, non si sottoponeva a controlli presso il Centro di igiene mentale di Puglianello. Lo riporta ilmattino.it

strage paupisi salvatore ocone«Salvatore Ocone ha pianto per la figlia, ha lo sguardo perso nel vuoto». Dopo la strage in famiglia è andato in chiesa, poi la fuga in auto - Lei è stata colpita alla testa con un oggetto contundente, forse una pietra. leggo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Strage Paupisi Salvatore Ocone