Strage di Paupisi Salvatore Ocone e la minaccia al terzo figlio sopravvissuto | la preoccupazione del gip

Confermato il fermo di Salvatore Ocone. La giudice è preoccupata: "Potrebbe uccidere ancora”. Resta stabile la figlia di 16 anni in coma farmacologico. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Strage di Paupisi, Salvatore Ocone e la minaccia al terzo figlio sopravvissuto: la preoccupazione del gip

In questa notizia si parla di: strage - paupisi

Paupisi, la strage familiare: Salvatore Ocone ha confessato. Moglie e figlio uccisi, la figlia in fin di vita

Paupisi, la strage familiare e il ‘delirio di rovina’: l’analisi della dott.ssa Roberta Bruzzone

Strage di Paupisi, la 17enne è stata operata nella notte, è in prognosi riservata. I figli colpiti da Ocone subito dopo la madre

Strage di Paupisi, il gip: “Se tornasse libero, Ocone ucciderebbe anche il terzo figlio” - X Vai su X

La prossima settimana si terranno i funerali di Elisa Polcino e del piccolo Cosimo Ocone, vittime della strage di Paupisiche. #femminicidio #paupisi #salvatoreocone #cronacabenevento #beneventoeprovincia #flashnews #social #storie #ultimenotizie - facebook.com Vai su Facebook

La strage di Paupisi: «Ocone senza controlli da 7 mesi», la Procura valuta perizia psichiatrica - Erano sette mesi che Salvatore Ocone, l’omicida di Paupisi, non si sottoponeva a controlli presso il Centro di igiene mentale di Puglianello. Lo riporta ilmattino.it

«Salvatore Ocone ha pianto per la figlia, ha lo sguardo perso nel vuoto». Dopo la strage in famiglia è andato in chiesa, poi la fuga in auto - Lei è stata colpita alla testa con un oggetto contundente, forse una pietra. leggo.it scrive