Strade di Verona nel mirino degli autovelox | i controlli della polizia locale

Non si fermano i controlli settimanali della polizia locale di Verona per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine. Da lunedì 6 a domenica 12 ottobre, le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser sono in servizio sulle seguenti strade: via Antonio. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: strade - verona

Autovelox a Verona: le strade controllate dalla polizia locale

Controlli della polizia locale a Verona: le strade monitorate dagli autovelox

Autovelox a Verona: via Palazzina e tutte le altre strade controllate dalla polizia locale

Verona: città di amore, arte e ispirazione eterna. Tra le sue strade hanno camminato grandi poeti, musicisti e pittori che ancora oggi lasciano il segno. Vuoi scoprire le storie nascoste dietro i suoi angoli più affascinanti? Leggi il nostro viaggio nella Verona che - facebook.com Vai su Facebook

Le strade e le piazze di #Verona ospiteranno dal 19 al 21 settembre la XXIII edizione di Tocatì – Festival Internazionale dei Giochi in Strada, dedicata quest’anno alla cultura maori della Nuova Zelanda. - X Vai su X

Autovelox a Verona, la mappa di tutte le postazioni attive - Continuano i controlli della polizia locale di Verona, anche con autovelox. Da veronaoggi.it

Autovelox sulle strade d'Italia a fine agosto: ecco dove saranno e quali sono le sanzioni - Viaggiare in auto durante l'estate, in particolare ad agosto, richiede un'attenzione maggiore alle regole della strada, e in particolare ai limiti di velocità. ilgiornale.it scrive