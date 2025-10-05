Strade allagate per i lavori della fibra ottica e le caditoie otturate

I consiglieri comunali di minoranza del gruppo Rinnoviamo Casapesenna e Forza Italia denunciano la situazione di disagio e degrado che i cittadini stanno vivendo ormai da mesi: “Lavori infiniti, strade dissestate e allagamenti continui, a cui si aggiungono scelte discutibili nella gestione dei. 🔗 Leggi su Casertanews.it