Storia un volume sull' impegno istituzionale di Giacomo Matteotti

Ferraratoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un secolo dopo il suo assassinio, la figura di Giacomo Matteotti continua a parlare attraverso i documenti. A restituirne un'ulteriore testimonianza è il volume 'Giacomo Matteotti nelle carte dell'Archivio storico della Camera dei deputati' di Paolo Evangelisti e Fernando Venturini, edito dallo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: storia - volume

Nicotera tra storia, mito e bellezza: il Rotary presenta il volume di Giuseppe Cinquegrana e Cosma Mazzeo con l’intervento del prof. Saverio Di Bella

Dopo 40 anni riappare a Signa il libro perduto: la straordinaria vicenda del volume sulla storia di Firenze simbolo di memoria collettiva e senso civico ritrovato

Presentazione del volume "La storia di Firenze fra Bruni e Machiavelli" curato da Paolo Ponzù Donato

Il piacere (e l'impegno) di leggere la vera Storia - Sceglie i protagonisti e i comprimari, anche se gli esclusi si sono dati tanto da fare. Lo riporta ilgiornale.it

Compasso d'Oro, la prima opera organica sulla storia del premio ideato da Gio Ponti - Per il nuovo appuntamento con Flash torniamo all’ADI Design Museum in occasione della presentazione ufficiale della prima opera organica dedicata alla storia del Compasso d’Oro, un volume ... Da tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Storia Volume Sull Impegno