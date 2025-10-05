Stop al servizio idrico a Sora Cassino e in altre città della Provincia | ecco dove e quando
Nella giornata di martedì 7 ottobre Sora, Cassino e altre città della provincia di Frosinone saranno interessate da uno stop idrico programmato. A comunicarlo è Acea."Si comunica che, per lavori nell'ambito del progetto finalizzato alla riduzione delle perdite e al monitoraggio delle reti idriche. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Stop al servizio idrico a Sora: le zone interessate
Lavori di manutenzione straordinaria all'acquedotto, Viva Servizi comunica lo stop all'erogazione del servizio idrico
Stop al servizio idrico a Roma giovedì 17 luglio 2025 per 10 ore: orari e dove manca l’acqua
Viva Servizi, per lavori stop servizio idrico per alcune ore - Giovedì 4 settembre interruzione del servizio idrico in via Gioberti e Strada del Castellano ad Ancona. Lo riporta ansa.it
Lavori in centro ad Ancona, possibile stop a servizio idrico - Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza "si rende necessario un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete acquedottistica di Viva Servizi spa, che sarà realizzato ... Segnala ansa.it