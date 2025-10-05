Stop al genocidio Un migliaio di persone hanno sfilato a Porto San Pancrazio per la Palestina

Si è svolta senza intoppi e senza incidenti la manifestazione organizzata per la mattinata di domenica da Potere al Popolo!, USB Verona, Verona per la Palestina, Est Veronese per la Palestina, FGC e collettivo Tamr, nella zona di Porto San Pancrazio, a Verona, dove erano presenti anche gli agenti. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: stop - genocidio

Gaza, il rapper Willie Peyote al concerto: “Stop al genocidio, governo italiano non fa un caz*o, interviene solo dopo bombe su chiesa cattolica" - VIDEO

'Stop al genocidio', gli insegnanti livornesi fanno rete per Gaza: "La scuola educa anche quando decide di fermarsi, continueremo a mobilitarci"

Ca' Foscari: «Stop alle collaborazioni con Israele fino al cessate il fuoco». Ma protestano gli studenti per la parola genocidio

#Palestina libera. Stop #genocidio. #Gaza - X Vai su X

4 ottobre 2025 - 1 milione di partecipanti a Roma, stop al Genocidio in Palestina. israele stato terrorista. #FreePalestine - facebook.com Vai su Facebook

Salerno, migliaia di persone in piazza: protesta per la Palestina e la Flotilla - Delegazione CGIL ricevuta dal Prefetto Migliaia di persone hanno riempito oggi le strade di Salerno per lo sciopero generale e la manifestazione in difesa ... Si legge su zon.it

Lecco ‘urla’ per la Palestina, un migliaio di persone in marcia per fermare il genocidio - LECCO – Presidio davanti al liceo scientifico Grassi di Lecco, nel tardo pomeriggio di oggi, per ribadire ancora una volta “Palestina libera. Lo riporta msn.com