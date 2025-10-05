Il 3 ottobre scorso Brunori Sas si è esibito Live con Orchestra all’Arena di Verona per chiudere la sua stagione di concerti. In apertura, prima di dar voce alla musica, il cantautore ha portato sul palco la testimonianza d i Medici Senza Frontiere, per ricordare una volta in più quanto l’azione umanitaria abbia la forza di unire e generare consapevolezza. Dall’Arena di Verona Marco Bertotto, Direttore dei programmi di Medici Senza Frontiere Italia, ha condiviso la visione e l’impegno dell’organizzazione nell’affrontare le emergenze umanitarie in tutto il mondo. “Prima del concerto mi sembrava doveroso -ha detto l’artists – e mi sembrava anche molto bello manifestare innanzitutto la nostra vicinanza e solidarietà al popolo palestinese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sto con Medici Senza Frontiere per la Palestina. È il momento di agire in questo orrore”: così Brunori Sas all’Arena di Verona – IL VIDEO