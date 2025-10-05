La reale monegasca è tornata sotto i riflettori in occasione di un evento di beneficenza che ha la nota attrice come madrina. Una serata ad alto tasso di glamour alla quale hanno partecipato Camille Gottlieb in Elisabetta Franchi e Marie Ducruet in total white. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Stéphanie di Monaco, la principessa di nuovo in abito da sera grazie a Eva Longoria e a sua figlia