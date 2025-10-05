Stella falce e martello | imbrattati 4 pannelli della mostra su De Gasperi
Imbrattati 4 pannelli della mostra "Servus inutilis. De Gasperi e la politica come servizio", allestita presso la chiesa Maria Santissima del Rosario a Ribera. L'allestimento è uno degli eventi della Festa dell'Amicizia che si concluderà oggi. Qualcuno ha imbrattato la faccia di De Gasperi, un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: stella - falce
