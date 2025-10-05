Stefano De Martino punge Mediaset | Pensavano mi schiantassi ma hanno dovuto trovare un avversario

Dilei.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’uomo del momento, in ambito televisivo, è senza dubbio Stefano De Martino. Nonostante non sia così distante dai 40 anni, è per la Rai un “ volto giovane ”, il che la dice lunga sul nostro sistema. Di strada ne ha fatta negli anni dai tempi di Amici, dimostrando considerevoli doti da conduttore e showman. Su di lui c’è grande attenzione, il che si traduce anche in frecciatine giunte da Mediaset. Si sono espressi su di lui e su Affari Tuoi sia Gerry Scotti che Pier Silvio Berlusconi, con toni poco piacevoli. Tutto questo è però per lui fonte di rinnovata energia. La rivalità con Gerry Scotti. Ospite del Rumore Festival di Fanpage, Stefano De Martino ha affrontato svariati temi connessi al suo lavoro. 🔗 Leggi su Dilei.it

