Stefano De Martino | La sfida con Scotti mi ha acceso Al Dottore di Affari tuoi ho detto ‘quest'anno è dura'

Intervista a Stefano De Martino nel corso del Rumore Festival di Fanpage.it. Il conduttore ha parlato della sfida con La ruota della fortuna, della decisione di restare al timone di Stasera tutto è possibile e del suo approccio al successo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: stefano - martino

Il sorriso dell’estate: Caroline?Tronelli conquista Stefano?De?Martino

Stefano De Martino rimproverato dalla Rai per le troppe donne? La verità è un’altra

Belen incontra Stefano De Martino e la sua nuova fiamma: succede l’inaspettato

Quando l’intrattenimento incontra la Scienza Stefano De Martino e Andrea Moccia a #rumore2025 - X Vai su X

Augurissimi di buon compleanno a Stefano De Martino (Torre Annunziata, 3 ottobre 1989) (Ph Alessandro Peruggi) #stefanodemartino #ballerino #conduttore #affarituoi #staseratuttoèpossibile #amicidimariadefilippi #teatro #televisione #auguri #bu - facebook.com Vai su Facebook

Stefano De Martino: “La sfida con Scotti mi ha acceso. Al Dottore di Affari tuoi ho detto ‘quest’anno è dura’” - Stefano De Martino, intervistato da Andrea Parrella, ha espresso tutta la sua stima per Gerry Scotti: "È un senatore della televisione italiana". Lo riporta fanpage.it

Amadeus si allea con Gerry Scotti: il gesto “contro” Stefano De Martino - Continuano le scintille a distanza tra i rivali di Rai e Mediaset, Gerry Scotti e Stefano De Martino. Come scrive donnaglamour.it