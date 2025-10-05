Stefano De Martino la rivelazione | La ruota della fortuna? Ecco cosa faccio!

Personaggi Tv, Stefano De Martino ha commentato pubblicamente la sfida con La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti. In occasione della sua partecipazione al Festival Rumore di Fanpage a Roma, il conduttore ha dichiarato: “La concorrenza mi accende, l’avversario è importante: senza qualcuno che ti spinge, non si gioca”. De Martino ha sottolineato come la presenza di un concorrente di rilievo porti beneficio al pubblico di Affari Tuoi, paragonando la situazione al mondo dello sport: “Dove c’è concorrenza c’è pubblico, proprio come nello sport: penso a Coppi-Bartali o Sinner-Alcaraz. È bello riempire lo stadio tutte le sere”. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Stefano De Martino, la rivelazione: “La ruota della fortuna? Ecco cosa faccio!”

