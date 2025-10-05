Stefano De Martino gira la Ruota | ‘Anche io la guardo la concorrenza mi accende’

Il conduttore di Affari Tuoi: ‘Senza un avversario non si gioca’. Con la consueta ironia e lucidità, Stefano De Martino racconta la televisione di oggi e di domani, ospite del Festival Rumore di Fanpage, a Roma. Il conduttore di Affari Tuoi, volto di punta di Rai1, si è aperto in un lungo dialogo con il giornalista Andrea Parrella, toccando temi che vanno dalla sfida con “La Ruota della Fortuna” di Gerry Scotti al ruolo dell’intrattenimento in tempi di conflitto. “La concorrenza è come lo sport: Coppi-Bartali, Sinner-Alcaraz”. De Martino non si nasconde dietro la diplomazia quando parla di ascolti e rivalità televisive: “La concorrenza mi accende, l’avversario è importante. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

stefano de martino gira la ruota 8216anche io la guardo la concorrenza mi accende8217

