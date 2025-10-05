Stefano Corti e Bianca Atzei amore al capolinea | il gesto della cantante

È crisi profonda tra Stefano Corti e Bianca Atzei. Dopo oltre quattro anni insieme e la nascita del piccolo Noa Alexander, la coppia sembra aver raggiunto un punto di non ritorno. Da oltre un mese si rincorrono voci sempre più insistenti di rottura, e nelle ultime settimane è stata proprio la cantante sarda a confermare – seppur in modo implicito – il momento delicato che sta attraversando sul piano sentimentale. I due non si mostrano più insieme sui social e alcuni segnali inequivocabili hanno acceso il sospetto dei fan. Bianca Atzei conferma la crisi con Stefano Corti. A dare forza alle indiscrezioni è stata una risposta data da Bianca Atzei su Instagram, dove ha ammesso di vivere un momento molto complicato della sua vita. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

stefano corti e bianca atzei amore al capolinea il gesto della cantante

© Anticipazionitv.it - Stefano Corti e Bianca Atzei, amore al capolinea: il gesto della cantante

