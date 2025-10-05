Stazione radar dimenticata nel Brindisino | Ma avrebbe previsto il nubifragio

Quotidianodipuglia.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Oggi quei due radar saranno ferraglia, eppure avrebbero potuto svolgere un'attività fondamentale per osservare gli eventi atmosferici e calibrare interventi, ad iniziare da. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

stazione radar dimenticata nel brindisino ma avrebbe previsto il nubifragio

© Quotidianodipuglia.it - Stazione radar dimenticata nel Brindisino: «Ma avrebbe previsto il nubifragio»

In questa notizia si parla di: stazione - radar

Radar di Polizia di Stato e Municipale in stazione, due fratelli in trasferta 'pizzicati' coi coltelli a serramanico

Stazione radar russa distrutta da attacco ucraino: era una struttura chiave per la gestione del traffico aereo - Le immagini satellitari hanno confermato la distruzione del complesso radar russo RLK- Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Stazione Radar Dimenticata Brindisino