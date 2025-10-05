Stavo facendo l' amore sotto le coperte De Martino parla per la prima volta dei video intimi con Caroline

Today.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ospite del Rumore Festival di Fanpage, Stefano De Martino ha parlato per la prima volta in pubblico dei video intimi suoi e della compagna Caroline Tronelli, illecitamente sottratti e diffusi. Il conduttore ha spiegato cos'è accaduto e la brutta sensazione che, ancora, quel drammatico episodio. 🔗 Leggi su Today.it

