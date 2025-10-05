State sbagliando la temperatura dell’acqua in lavatrice e vi diciamo perché
Molti di noi sono cresciuti con la convinzione che lavare i vestiti in acqua calda sia il modo migliore per ottenere un bucato perfettamente pulito. Tuttavia, questa abitudine consolidata potrebbe non solo danneggiare i vostri capi, ma anche far lievitare inutilmente la bolletta energetica. Le ricerche più recenti dimostrano che nella maggior parte dei casi l’acqua fredda rappresenta la scelta più efficace, economica e delicata. La temperatura dell’acqua che scegli per il tuo bucato ha un impatto significativo non solo sulla pulizia dei tessuti, ma anche sulla loro durata e sui costi energetici domestici. 🔗 Leggi su Cultweb.it
