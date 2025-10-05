#StarComingSoon | le uscite Star Comics di ottobre 2025
Ottobre è il mese dell’anno più ricco di uscite, che porterà ai lettori una miriade di novità attesissime, ma anche prosiegui di serie imperdibili. Il mese si apre il 7 ottobre con due titoli di grande richiamo. Dopo 25 anni dalla prima edizione italiana, arriva FUSHIGI YUUGI, con il primo volume di una serie completa in 9 volumi interamente ritradotti. Questo grande classico del manga shojo si presenta in una preziosa edizione di formato 14,5×21 cm con oltre 400 pagine, di cui alcune a colori, per regalare ai lettori un’esperienza di lettura rinnovata e coinvolgente. Sempre il 7 ottobre arriva WOLF PACK, un emozionante volume unico della maestra del Boys’ Love Billy Balibally, già autrice del successo FANGS. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
