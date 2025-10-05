#StarComingSoon | le uscite Star Comics di ottobre 2025

Nerdpool.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ottobre è il mese dell’anno più ricco di uscite, che porterà ai lettori una miriade di novità attesissime, ma anche prosiegui di serie imperdibili. Il mese si apre il  7 ottobre  con due titoli di grande richiamo. Dopo 25 anni dalla prima edizione italiana, arriva  FUSHIGI YUUGI,  con il primo volume di una serie completa in 9 volumi interamente ritradotti. Questo grande classico del manga shojo si presenta in una preziosa edizione di formato 14,5×21 cm con oltre 400 pagine, di cui alcune a colori, per regalare ai lettori un’esperienza di lettura rinnovata e coinvolgente. Sempre il 7 ottobre arriva  WOLF PACK, un emozionante volume unico della maestra del Boys’ Love Billy Balibally, già autrice del successo  FANGS. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

starcomingsoon le uscite star comics di ottobre 2025

© Nerdpool.it - #StarComingSoon: le uscite Star Comics di ottobre 2025

In questa notizia si parla di: starcomingsoon - uscite

#StarComingSoon: le uscite Star Comics di agosto 2025

#StarComingSoon: le uscite Star Comics di settembre 2025

starcomingsoon uscite star comicsStar Comics: le uscite previste per il mese di ottobre 2025 - A Ottobre 2025, Star Comics lancia FUSHIGI YUUGI New Edition, la novità ASTRO ROYALE, i volumi di Dragon Ball e tantissime variant e ritorni. Si legge su drcommodore.it

starcomingsoon uscite star comicsStar Comics: i manga in uscita a ottobre 2025 - Star Comics ha annunciato tutte le novità e le serie in continuazione che potremo acquistare nel corso di ottobre 2025. Riporta akibagamers.it

Cerca Video su questo argomento: Starcomingsoon Uscite Star Comics