Stangata sulla pasta italiana | arriva il super dazio al 107%
La guerra commerciale avviata dall'amministrazione Trump continua a colpire il made in Italy. Il nuovo attacco a colpi di dazi riguarda uno dei settori più iconici e rappresentativi del nostro Paese: la pasta. Il dipartimento del Commercio americano ha accusato le aziende italiane del settore di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: stangata - pasta
Maxi dazi Usa sulla pasta italiana? La potenziale stangata di Trump da oltre il 100%
Stangata in arrivo per la pasta italiana. Gli Stati Uniti applicheranno il super-dazio, quasi al 107%. Scordamaglia, ad di Filiera Italia: 'è una forzatura'. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
LA STANGATA DEI SUPER DAZI DI TRUMP STA PER ABBATTERSI SULLA PASTA ITALIANA - X Vai su X
Allarme per la pasta italiana: arriva il "super dazio" al 107% - L'extra tariffa, che dovrebbe scattare a partire da gennaio 2026, è stata decisa dopo un'indagine antidumping del dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. Riporta today.it
Maxi dazi Usa sulla pasta italiana? La potenziale stangata di Trump da oltre il 100% - La potenziale stangata sui prodotti italiani: dazi USA sulla pasta potrebbero aumentare fino al 107%. Scrive ilfattoquotidiano.it