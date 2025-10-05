Stangata sulla pasta italiana | arriva il super dazio al 107%

Bresciatoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La guerra commerciale avviata dall'amministrazione Trump continua a colpire il made in Italy. Il nuovo attacco a colpi di dazi riguarda uno dei settori più iconici e rappresentativi del nostro Paese: la pasta. Il dipartimento del Commercio americano ha accusato le aziende italiane del settore di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

